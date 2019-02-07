2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya Federal Gümrük Servisi’ne (FTS) göre Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15.7 artarak 25.561 milyar dolara ulaştı. Ayrıca hem Rusya'dan Türkiye'ye ihracatta hem de Rusya'nın Türkiye'den ithalat miktarında önemli bir artış gözlendi.
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve Iturup, Kunaşir, Şikotan ve Habomai adalarından oluşan Kuril Adaları'nın aidiyet tartışması, Rusya ile Japonya arasında 70 yılı aşkın bir süredir devam eden anlaşmazlıktan kaynaklanıyor.
Eski günlerden bu yana Rusların giyim tarzı oldukça değişmiş olsa da, bazı parçalar hala popülerliğini koruyor. İşte Rus giyim tarzını temsil eden 6 kıyafet.
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri, dünya çapında birçok ülkenin iç işlerine müdahale etti. Günümüzde Washington'ın farklı ülkelerde düzenlenen 50'den fazla genel seçime müdahale ettiği biliniyor. ABD'nin diğer ülkelerin siyaset ve seçimlerine müdahale ettiği vakaları derledik.
Globalpetrolprices internet sitesi, ülkelerin benzin fiyatlarına dair verileri yayınladı. Buna göre, dünya genelinde ortalama benzin fiyatı 1.09 doları buluyor. Sitede yayınlanan verilerde benzinin en ucuz olduğu ülkeler listesinde zirveye Venezüella otururken, en pahalı ülke ise Zimbabve oldu.
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