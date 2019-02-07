2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

Rusya Federal Gümrük Servisi’ne (FTS) göre Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15.7 artarak 25.561 milyar dolara ulaştı. Ayrıca hem Rusya'dan Türkiye'ye ihracatta hem de Rusya'nın Türkiye'den ithalat miktarında önemli bir artış gözlendi.