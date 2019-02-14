Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi

Sputnik, daha önce yapılan Rusya-Türkiye-İran'ın Suriye konulu üçlü zirveleri ve bü süreçte varılan anlaşmalara dair bilgileri bir infografikte topladı.
Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanları bugün Soçi kentinde bir araya gelecek.Dördüncü kez düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvede, terörden anayasa konusuna kadar bölge için önemli konular masada olacak. Liderlerin zirvede Suriye'de uzun vadeli bir normalleşme sağlamak için gelecekte atılacak ortak adımları ele alacağı belirtildi.
Sputnik, daha önce yapılan Rusya-Türkiye-İran'ın Suriye konulu üçlü zirveleri ve bü süreçte varılan anlaşmalara dair bilgileri bir infografikte topladı.
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