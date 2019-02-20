Ortadoğu'daki demir yolu projeleri

Ortadoğu'da faaliyette olan taşımacılık ağları, uluslararası hatlar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Demiryolu ulaşımının Ortadoğu bölgesinde önemi çok büyük. Bölge ülkelerindeki ekonomik koşulları büyük çapta etkilemiş olan demiryolları zaman ve mesafe alanında insana çok önemli üstünlükler sağladı.
Ortadoğu'da faaliyette olan taşımacılık ağları, uluslararası hatlar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Sırbistan'ın Niş kentinde, 12 Şubat'ta Red Cross toplama kampındaki isyanın 77. yıldönümü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. İsyan sonucunda bir grup mahkum kamptan kaçarak partizan birliklerine ulaşmayı başarmıştı.
RIA Rating uzmanları, yakıt piyasasındaki durumu analiz ederek 2019 başı itibariyle benzin fiyatlarına göre Avrupa ülkelerini sıraladı.
Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanları bugün Soçi kentinde bir araya gelecek.Dördüncü kez düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvede, terörden anayasa konusuna kadar bölge için önemli konular masada olacak. Liderlerin zirvede Suriye'de uzun vadeli bir normalleşme sağlamak için gelecekte atılacak ortak adımları ele alacağı belirtildi.
Ejderha dendiğinde akıllara çoğunlukla Çin medeniyeti geliyor. Ancak ejderhalar bütün dünyada Çin kültür ve sanatına ait kabul edilse de Türk inanışında da büyük yer tutmuş, gök ve yer-su ruhlarına bağlı olarak geniş bir alan bulmuştur.
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