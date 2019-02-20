Ortadoğu'daki demir yolu projeleri

Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanları bugün Soçi kentinde bir araya gelecek.Dördüncü kez düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvede, terörden anayasa konusuna kadar bölge için önemli konular masada olacak. Liderlerin zirvede Suriye'de uzun vadeli bir normalleşme sağlamak için gelecekte atılacak ortak adımları ele alacağı belirtildi.