Kıbrıs sorunu: Birleşmeye giden uzun yol

Liderlerin üç saat süren görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Akıncı, ‘İlk bölümde güven yaratıcı önlemlerle ilgili daha önceden varılan mutabakatların yaşama geçirilmesi ve yeni bazı unsurlar üzerinde mutabakata vardık. İkinci bölümde ise olası bir çözümde kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi konusu ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi. Akıncı, ileriki bir tarihte Rum lider ile bir araya gelme olasılıklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs'taki İyi Niyet Misyon Ofisi, Akıncı ile Anastasiadis'in Kıbrıs müzakerelerinde güven yaratıcı önlemler kapsamında elektrik temini, mayın temizleme, sanat eserlerinin iadesi gibi konularda adım atma kararı aldığını açıkladı. İyi Niyet Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Akıncı ile Anastasiadis arasındaki görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği belirtilirken Kıbrıs'taki tüm halkların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla, iki toplumlu teknik komitelerin daha yoğun çalışmalar yürütmesi konusunda karar alındığı vurgulandı. Kıbrıs müzakere sürecinin kısa tarihçesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile KKTC’nin ekonomik göstergeleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.