Hindistan-Pakistan gerilimi

Sorunun tarihçesi ve Keşmir bölgesindeki güncel duruma dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlık kazanmasından bu yana Keşmir’in aidiyeti, bölgenin en karmaşık sorunlarından biri olarak kalıyor.
Sorunun tarihçesi ve Keşmir bölgesindeki güncel duruma dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması (INF) çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyi durduran ABD, Rusya’yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde 'Diplomatların gözünden Rusya ve Türkiye' başlıklı sergi açıldı. Sergide Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Orhan Gazigil'in fotoğrafları yer alıyor. Sputnik'e konuşan Gazigil, fotoğraf sanatı ve Rusya'da yaptığı bir dizi seyahat ile kara duyduğu 'tuhaf' sevgiyi anlattı.
Resmi bir tarih olmasa da Rusya'da 1 Mart, 'Ulusal Kedi Günü' olarak kutlanıyor. Kedilerin ülke için önemi son derece büyük, zira vakti zamanında günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad'ı 'fare kuşatmasından' kurtaran onlardı.
2014-2018 yıllarında Türkiye'nin nüfusu ve yapısında yaşanan değişim, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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