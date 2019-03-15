Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı

Saldırı ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı. Polis saldırıyla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Saldırı ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Kırım halkının Rusya'ya bağlanma kararı aldığı 16 Mart 2014 tarihli referandumun üzerinden tam 5 yıl geçti.
Rusya'ya bağlı Yakutistan'da yaşayan Saha halkının (Yakutların) kültürel, tarihi ve manevi değerlerinin korunması ve sürdürmesinin parlak bir örneği olan Isıah bayramı, uzun kış soğuklarından sonra çok beklenen yazın gelişinin kutlanması olarak gelişti.
Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlık kazanmasından bu yana Keşmir’in aidiyeti, bölgenin en karmaşık sorunlarından biri olarak kalıyor.
Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması (INF) çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyi durduran ABD, Rusya’yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.
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