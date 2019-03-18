ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı

Trump, Kongre'ye gönderdiği mektupta gerekçe olarak ise Türkiye'nin ekonomisinin "gelişmiş" olmasını gösterdi. Trump'ın Türkiye'ye yönelik bu yeni kararı Ankara'nın tepkisine neden oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu durumun ülke hükümetleri tarafından beyan edilen ticaret hacmi hedefi ile çeliştiğini ifade ederken, kararın aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyeceğini kaydetti. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısına dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.