Türkiye'de yerel seçimler

Resmi olmayan seçim sonuçları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
31 Mart'ta Türkiye genelinde yerel seçimler gerçekleşti.
Resmi olmayan seçim sonuçları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rus turistlerin tatil için en çok tercih ettiği ülkeler belirlendi. Turstat kurumunun açıkladığı verilere göre, Türkiye iki yıldır üst üste ülke dışına çıkan Rus turistlerin en popüler tercihi konumunda.
Türk vatandaşları arasında 2018'de en fazla rağbet gören dış turizm noktaları açıklandı. Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk üçte Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan yer alıyor.
31 Mart'ta Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlendi. Adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamamış olması nedeniyle seçimlerde ikinci tura gidilecek.
Uzun yıllar süren uluslararası yaptırımlara rağmen İran, deniz kuvvetlerinin saldırı kabiliyetini önemli ölçüde arttırmayı başardı. Sputnik, İran'ın donanmasını anlatıyor.
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