İsrail'de parlamento seçimleri

Kesin olmayan sonuçlara göre, yarışa katılan 41 partiden sadece 11'i yüzde 3,25'lik seçim barajını aştı. Resmi olmayan seçim sonuçları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, çok az oy farkıyla önde tamamladı ancak rakibi Mavi-Beyaz İttifakıyla aynı sayıda sandalye kazandı. İki parti de meclise 35'er milletvekili gönderecek.
Kesin olmayan sonuçlara göre, yarışa katılan 41 partiden sadece 11'i yüzde 3,25'lik seçim barajını aştı. Resmi olmayan seçim sonuçları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
31 Mart'ta Türkiye genelinde yerel seçimler gerçekleşti.
Rus turistlerin tatil için en çok tercih ettiği ülkeler belirlendi. Turstat kurumunun açıkladığı verilere göre, Türkiye iki yıldır üst üste ülke dışına çıkan Rus turistlerin en popüler tercihi konumunda.
Türk vatandaşları arasında 2018'de en fazla rağbet gören dış turizm noktaları açıklandı. Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk üçte Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan yer alıyor.
31 Mart'ta Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlendi. Adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamamış olması nedeniyle seçimlerde ikinci tura gidilecek.
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