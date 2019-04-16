Paris'teki Notre Dame yangını

12-14. yüzyıllarında inşa edilen katedralde çıkan yangın ve zarar detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Fransa başkentinin en önemli katedrali, gotik mimarisinin en güzide örneği olan Notre Dame de Paris'te 15 Nisan tarihinde yangın çıktı.
12-14. yüzyıllarında inşa edilen katedralde çıkan yangın ve zarar detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
İsrail'de salı günü yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Merkezi Seçim Komisyonu, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin seçimlerde 36 sandalye kazanarak birinci çıktığını açıkladı.
31 Mart'ta Türkiye genelinde yerel seçimler gerçekleşti.
Rus turistlerin tatil için en çok tercih ettiği ülkeler belirlendi. Turstat kurumunun açıkladığı verilere göre, Türkiye iki yıldır üst üste ülke dışına çıkan Rus turistlerin en popüler tercihi konumunda.
Türk vatandaşları arasında 2018'de en fazla rağbet gören dış turizm noktaları açıklandı. Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk üçte Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan yer alıyor.
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