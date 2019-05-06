En yeni Rus füze savunma sistemi: S-350 'Vityaz'

Rusya'nın yeni S-350 füze savunma sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, yeni orta menzilli karadan havaya füze sistemi olan S-350 Vityaz’ın devlet testlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.
Rusya'nın yeni S-350 füze savunma sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
S-400, Rusya’nın geliştirdiği en etkili silahlardan biri. Küresel silah pazarındaki pek çok ülke, bu hava savunma sistemiyle ilgilendiklerini belirtti. ABD ise baskı ile müttefiklerini kendi hava savunma sistemi olan Patriot’u almaya yönlendiriyor.
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