En yeni Rus füze savunma sistemi: S-350 'Vityaz'

S-400, Rusya’nın geliştirdiği en etkili silahlardan biri. Küresel silah pazarındaki pek çok ülke, bu hava savunma sistemiyle ilgilendiklerini belirtti. ABD ise baskı ile müttefiklerini kendi hava savunma sistemi olan Patriot’u almaya yönlendiriyor.