ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin planının detayları

ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
İsrail basını, ABD'nin Ortadoğu barış planının maddelerinden oluştuğu söylenen bir belge yayınladı. Söz konusu çözüm planı, "Yüzyılın Anlaşması" ismiyle anılıyor.
ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Kırım’da bulunan ve Avrupa'nın en uzunu olan Kırım Köprüsü, en modern mühendislik çözümlerini entegre ediyor ve haklı olarak eşsiz bir köprü olarak kabul ediliyor.
Suriye ordusu son günlerde İdlib’deki militanlara yönelik operasyon sayısını arttırdı. Hükümet güçleri, bölgedeki teröristlere ait depoları, ateş mevzileri ve gözlem noktalarını bombalıyor.
İkinci Dünya Savaşı… Dünya tarihinin en korkunç dönemi. Rusya için bu öncelikle, Nazi güçlerinin Moskova'ya dayandığı Büyük Vatan Savaşı demek.
Roskosmos Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, Sputnik'e kurumun Soyuz-5 Light adlı çok kullanımlık ticari taşıyıcı roket geliştirmeyi planladığını belirtti.
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