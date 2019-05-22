Hiçbir yerde dengi olmayan 3 Rus silah sistemi

2019 yılına gelinmiş olsa da, Rusya ve ABD küresel silah pazarındaki liderliklerini korumaya devam ediyor. Tüm ülkelerin kozlarını ellerinde tuttuğu bu sahada, Rusların heybetli silahları son derece etkileyici. İşte bu silah sistemlerinden üçü.
“Ortadoğu’daki teröristlerin korkulu rüyası olan bu üç silah, ülke sınırlarını korumakta oldukça başarılı.”
2019 yılına gelinmiş olsa da, Rusya ve ABD küresel silah pazarındaki liderliklerini korumaya devam ediyor. Tüm ülkelerin kozlarını ellerinde tuttuğu bu sahada, Rusların heybetli silahları son derece etkileyici. İşte bu silah sistemlerinden üçü.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü (SIPRI), 'Dünyada Askeri Harcamalardaki Eğilimler 2018' raporunu yayımladı. Rapora göre, 2017 yılındaki verilere kıyasla küresel askeri harcamalar 2018'de yüzde 2.6 artarak 1.8 trilyon dolara ulaştı.
İsrail basını, ABD'nin Ortadoğu barış planının maddelerinden oluştuğu söylenen bir belge yayınladı. Söz konusu çözüm planı, "Yüzyılın Anlaşması" ismiyle anılıyor.
Kırım’da bulunan ve Avrupa'nın en uzunu olan Kırım Köprüsü, en modern mühendislik çözümlerini entegre ediyor ve haklı olarak eşsiz bir köprü olarak kabul ediliyor.
Suriye ordusu son günlerde İdlib’deki militanlara yönelik operasyon sayısını arttırdı. Hükümet güçleri, bölgedeki teröristlere ait depoları, ateş mevzileri ve gözlem noktalarını bombalıyor.
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