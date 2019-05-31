Dünyada geleneksel İslami giysilere yönelik yaklaşım

Birçok ülkede günlük yaşamda İslami giysiler giyilmesine birtakım kısıtlamalar getirilmesi gerektiği savunuluyor. Son olarak Nisan 2019'dan beri Sri Lanka'da kamu alanlarında yüzü kapatan giysiler giyme yasağı yürürlüğe girdi.

Buna, burka ve yüzü tamamiyle kapatan her tür peçe dahil. Dünyada geleneksel İslami giysiler giyilmesine getirilen kısıtlamalar veya zorunluklar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.