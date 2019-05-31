Dünyada geleneksel İslami giysilere yönelik yaklaşım

Buna, burka ve yüzü tamamiyle kapatan her tür peçe dahil. Dünyada geleneksel İslami giysiler giyilmesine getirilen kısıtlamalar veya zorunluklar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Birçok ülkede günlük yaşamda İslami giysiler giyilmesine birtakım kısıtlamalar getirilmesi gerektiği savunuluyor. Son olarak Nisan 2019'dan beri Sri Lanka'da kamu alanlarında yüzü kapatan giysiler giyme yasağı yürürlüğe girdi.
Buna, burka ve yüzü tamamiyle kapatan her tür peçe dahil. Dünyada geleneksel İslami giysiler giyilmesine getirilen kısıtlamalar veya zorunluklar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusların şimdiye dek birçok dâhice ve çığır açan gelişmeye öncülük ettiğini biliyor muydunuz? Yangın söndürücü, tansiyon aleti, süt tozu ve hatta kaynak makinesi bunlardan yalnızca birkaçı.
“Ortadoğu’daki teröristlerin korkulu rüyası olan bu üç silah, ülke sınırlarını korumakta oldukça başarılı.”
Stockholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü (SIPRI), 'Dünyada Askeri Harcamalardaki Eğilimler 2018' raporunu yayımladı. Rapora göre, 2017 yılındaki verilere kıyasla küresel askeri harcamalar 2018'de yüzde 2.6 artarak 1.8 trilyon dolara ulaştı.
İsrail basını, ABD'nin Ortadoğu barış planının maddelerinden oluştuğu söylenen bir belge yayınladı. Söz konusu çözüm planı, "Yüzyılın Anlaşması" ismiyle anılıyor.
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