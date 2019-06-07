Palantin Elektronik Harp Sistemi

Yüksek düzeyde hareket kabiliyetine sahip olan sistemin teknik özellikleri ve görevleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
En yeni Rus elektronik harp sistemi olan Palantin, askeri denemelerinin başarıyla tamamlanması sonrası Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.
Yüksek düzeyde hareket kabiliyetine sahip olan sistemin teknik özellikleri ve görevleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
23. Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 6 Haziran'da Rusya’nın St. Petersburg kentinde kapılarını ziyaretçilere açacak.
Birçok ülkede günlük yaşamda İslami giysiler giyilmesine birtakım kısıtlamalar getirilmesi gerektiği savunuluyor. Son olarak Nisan 2019'dan beri Sri Lanka'da kamu alanlarında yüzü kapatan giysiler giyme yasağı yürürlüğe girdi.
Rusların şimdiye dek birçok dâhice ve çığır açan gelişmeye öncülük ettiğini biliyor muydunuz? Yangın söndürücü, tansiyon aleti, süt tozu ve hatta kaynak makinesi bunlardan yalnızca birkaçı.
“Ortadoğu’daki teröristlerin korkulu rüyası olan bu üç silah, ülke sınırlarını korumakta oldukça başarılı.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)