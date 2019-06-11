Kruvazörün teknik özellikleri, savaş donanımı ve modernizasyon yönlerine dair bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
ABD merkezli Military Watch dergisi, Rus ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov'un yapılan modernizasyon sayesinde dünyanın en güçlü savaş gemisi olacağını belirtti.
Kruvazörün teknik özellikleri, savaş donanımı ve modernizasyon yönlerine dair bilgiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Günümüzde Ukrayna'ya bağlı olan Pripyat şehrinin yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinde, 26 Nisan 1986'da korkunç bir patlama yaşandı. Kazanın hikayesi 'Çernobil' isimli HBO yapımı kurgu mini-dizinin ekranlara taşınmasıyla yeniden gündeme geldi.
En yeni Rus elektronik harp sistemi olan Palantin, askeri denemelerinin başarıyla tamamlanması sonrası Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.
23. Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 6 Haziran'da Rusya’nın St. Petersburg kentinde kapılarını ziyaretçilere açacak.
Birçok ülkede günlük yaşamda İslami giysiler giyilmesine birtakım kısıtlamalar getirilmesi gerektiği savunuluyor. Son olarak Nisan 2019'dan beri Sri Lanka'da kamu alanlarında yüzü kapatan giysiler giyme yasağı yürürlüğe girdi.
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