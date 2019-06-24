Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi

Yenilenen seçim sonuçları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı 23 Haziran'da yeniden yapıldı. Seçimlerin yenilenmesi kararı, AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınmıştı.
Yenilenen seçim sonuçları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin siparişi üzerine geliştirilen dünyanın en büyük helikopterinin son modifikasyonu olan Mi-26-T2V tipi askeri nakliye helikopteri, Mil Moskova Helikopter Fabrikası'nda bu sene ilk kez 'canlı olarak' basın mensuplarının beğenisine sunuldu.
ABD merkezli Military Watch dergisi, Rus ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov'un yapılan modernizasyon sayesinde dünyanın en güçlü savaş gemisi olacağını belirtti.
Günümüzde Ukrayna'ya bağlı olan Pripyat şehrinin yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinde, 26 Nisan 1986'da korkunç bir patlama yaşandı. Kazanın hikayesi 'Çernobil' isimli HBO yapımı kurgu mini-dizinin ekranlara taşınmasıyla yeniden gündeme geldi.
En yeni Rus elektronik harp sistemi olan Palantin, askeri denemelerinin başarıyla tamamlanması sonrası Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.
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