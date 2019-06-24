Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin siparişi üzerine geliştirilen dünyanın en büyük helikopterinin son modifikasyonu olan Mi-26-T2V tipi askeri nakliye helikopteri, Mil Moskova Helikopter Fabrikası'nda bu sene ilk kez 'canlı olarak' basın mensuplarının beğenisine sunuldu.