Golan-1000 çok namlulu roketatar hakkındaki bilgiler Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Golan-1000, Suriyeli mühendisler tarafından Rus yapımı T-72 tankı temel alınarak 2017’de geliştirildi.
Golan-1000 çok namlulu roketatar hakkındaki bilgiler Sputnik'in hazırladığı infografikte.
2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs, şu an itibariyle dünyanın 35'ten fazla ülkesinde kullanılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı 23 Haziran'da yeniden yapıldı. Seçimlerin yenilenmesi kararı, AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınmıştı.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin siparişi üzerine geliştirilen dünyanın en büyük helikopterinin son modifikasyonu olan Mi-26-T2V tipi askeri nakliye helikopteri, Mil Moskova Helikopter Fabrikası'nda bu sene ilk kez 'canlı olarak' basın mensuplarının beğenisine sunuldu.
ABD merkezli Military Watch dergisi, Rus ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov'un yapılan modernizasyon sayesinde dünyanın en güçlü savaş gemisi olacağını belirtti.
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