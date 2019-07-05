Birkaç saat süren aktif ateş, tüm hava koşullarında yüksek hassasiyet gösteren T-500o'in ayarını bozmuyor. T-5000 keskin nişancı tüfeğinin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rus yapımı T-5000 keskin nişancı tüfeği, uzmanlar tarafından Rusya’da bu sınıftan keskin nişancı tüfekleri arasında bir numara olarak değerlendiriliyor.
Birkaç saat süren aktif ateş, tüm hava koşullarında yüksek hassasiyet gösteren T-500o'in ayarını bozmuyor. T-5000 keskin nişancı tüfeğinin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Pantsir-SM kısa menzilli füze-topçu hava savunma sistemi ile ilgili çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Sputnik, bugün yeni Pantsir hakkında bilinenleri okurlarıyla paylaşıyor.
Golan-1000, Suriyeli mühendisler tarafından Rus yapımı T-72 tankı temel alınarak 2017’de geliştirildi.
2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs, şu an itibariyle dünyanın 35'ten fazla ülkesinde kullanılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı 23 Haziran'da yeniden yapıldı. Seçimlerin yenilenmesi kararı, AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınmıştı.
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