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    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski

    Kazakistan’ın resmi ticari ve ekonomik heyeti, ikili işbirliğini geliştirme amacıyla 30 Temmuz – 1 Ağustos 2019 günleri arasında İstanbul’daydı.

    Ziyaretin amacı, Türk ve Kazakistanlı girişimciler arasında ticari ilişkileri geliştirmek ve iki ülke arasında güçlü iş ilişkilerini kurmak. Heyet, Kazakistanlı girişimcilere kendi ürünlerini tanıtma ve Türk tarafıyla doğrudan temas kurma fırsatını sundu.

    Ziyaretin organizatörleri, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Atameken, Kazakistan Dış Ticaret Odası, Türkiye’nin Kazakistan Büyükelçiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TIKA) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) oldu.

    Kazakistan heyetine gıda, kimya, elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren 15 yerli üretici ve tarım ve hizmet alanlarından 14 şirket katıldı. Toplamda ticaret ve ekonomik heyete, iki ülkeden büyük ve orta ölçekli şirketlerin 250’den fazla temsilcisi girdi. B2B formatında gerçekleşen görüşmelerde, tarımsal ve et ürünlerinin tedarikiyle ilgili sözleşmeler üzerinde çalışmalar başlatıldı.

    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ekonomi ilişkilerin yapısı, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

     

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    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
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