Kosova'nın hukuki statüsü

Böylelikle Kosova’yı Sırbistan’ın parçası kabul eden BM ülkelerinin oranı, üyelerin yarısına yaklaşmış oldu. Kosova'nın BM üyesi ülkeler tarafından tanınırlık durumu, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Temmuz sonunda Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kosova'yı tanıma kararını geri çektiğini duyurdu. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bu adımıyla Kosova’nın bağımsızlığını tanıma kararını geri çeken ülkelerin sayısı 14’e ulaştı.
Böylelikle Kosova’yı Sırbistan’ın parçası kabul eden BM ülkelerinin oranı, üyelerin yarısına yaklaşmış oldu. Kosova'nın BM üyesi ülkeler tarafından tanınırlık durumu, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Halk güçleri üyelerine elektrik veriliyor, ceset dolu çukurlara atılıyordu, işkencelere dayanamayıp hayatını kaybedenlerin mezarları ise kalkış pistinin hemen yanındaydı.
Kazakistan’ın resmi ticari ve ekonomik heyeti, ikili işbirliğini geliştirme amacıyla 30 Temmuz – 1 Ağustos 2019 günleri arasında İstanbul’daydı.
Sputnik'in eline ulaşan SBU'ya ait bir belge, bu gizli hapishanenin en az 2018 sonuna kadar var olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra hapishanede tutsaklara yönelik aktif bir 'ticaret' yürütülüyordu. Aileler 2-3 bin dolar karşılığında talihsiz tutsakların serbest kalmasını sağlayabiliyordu.
Sputnik Ukrayna'da Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savaşçıları ve sadece ayrılıkçılığa sempatisi olduğundan şüphelenilen kişilerin gönderildiği Ukrayna'daki gizli hapishanelerde olup bitenlere ilişkin belge ve kanıtlara dayalı bir yazı dizisine başlıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)