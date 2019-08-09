Kosova'nın hukuki statüsü

Sputnik'in eline ulaşan SBU'ya ait bir belge, bu gizli hapishanenin en az 2018 sonuna kadar var olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra hapishanede tutsaklara yönelik aktif bir 'ticaret' yürütülüyordu. Aileler 2-3 bin dolar karşılığında talihsiz tutsakların serbest kalmasını sağlayabiliyordu.