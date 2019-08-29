Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları

İngiliz Kraliyet Donanması'nın en yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth), bir su sızıntısının tespit edilmesi nedeniyle deneme seferlerini iptal ederek Portsmouth Donanma Üssü'ne dönüş yaptı. Üstelik ne İngiltere ne de diğer NATO üyesi ülkeler bu hayal kırıklığını ilk kez yaşıyor.