Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları

Sputnik, hazırladığı infografikte Rus yapımı 4++ nesil Su-35S ve ABD menşeili beşinci nesil F-35 avcı uçaklarının teknik özellikleri ve imkanlarını karşılaştırdı.
Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı Su-35 uçaklarının F-35’lerin verilmemesi hâlinde alternatif olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.
Sputnik, hazırladığı infografikte Rus yapımı 4++ nesil Su-35S ve ABD menşeili beşinci nesil F-35 avcı uçaklarının teknik özellikleri ve imkanlarını karşılaştırdı.
Kırgızistan'da evli kadınlar, evden 'eleçeklerini' takmadan çıkamazlardı. Öyle ki, sokakta yalnızca 'takiya' ile görülmeleri dahi ayıplama sebebiydi.
Suriye resmi devlet ajansı SANA, ordunun Türkiye'nin gözlem noktalarından birinin yer aldığı Morek'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
İngiliz Kraliyet Donanması'nın en yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth), bir su sızıntısının tespit edilmesi nedeniyle deneme seferlerini iptal ederek Portsmouth Donanma Üssü'ne dönüş yaptı. Üstelik ne İngiltere ne de diğer NATO üyesi ülkeler bu hayal kırıklığını ilk kez yaşıyor.
Ağustos sonunda Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Togo’nun, Kosova’yı tanıma kararını geri çektiğini belirtti. Togo'nun bu adımıyla Kosova’nın bağımsızlığını tanıma kararını geri çeken ülkelerin sayısı 15’e ulaştı.
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