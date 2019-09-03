Rakamlarla Türkiye'deki Suriyeli gerçeği

Türkiye'nin Suriyeli gerçeğine ilişkin pek çok çarpıcı detay, Sputnik'in hazırladığı grafikte.
Dünyada en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de halihazırda 3 milyon 649 bin Suriyeli bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ağustos ayında uluslararası medya temsilcileriyle paylaştığı bilgiye göre şimdiye kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 347 bin.
Türkiye'nin Suriyeli gerçeğine ilişkin pek çok çarpıcı detay, Sputnik'in hazırladığı grafikte.
Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı Su-35 uçaklarının F-35’lerin verilmemesi hâlinde alternatif olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.
Kırgızistan'da evli kadınlar, evden 'eleçeklerini' takmadan çıkamazlardı. Öyle ki, sokakta yalnızca 'takiya' ile görülmeleri dahi ayıplama sebebiydi.
Suriye resmi devlet ajansı SANA, ordunun Türkiye'nin gözlem noktalarından birinin yer aldığı Morek'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
İngiliz Kraliyet Donanması'nın en yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth), bir su sızıntısının tespit edilmesi nedeniyle deneme seferlerini iptal ederek Portsmouth Donanma Üssü'ne dönüş yaptı. Üstelik ne İngiltere ne de diğer NATO üyesi ülkeler bu hayal kırıklığını ilk kez yaşıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)