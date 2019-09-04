ABD'nin Afganistan için 'barışçıl milyarları'

Dünyada en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de halihazırda 3 milyon 649 bin Suriyeli bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ağustos ayında uluslararası medya temsilcileriyle paylaştığı bilgiye göre şimdiye kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 347 bin.