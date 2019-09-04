ABD'nin Afganistan için 'barışçıl milyarları'

Sputnik, hazırladığı infografik, bu soruya cevap veriyor.
ABD’nin Afganistan’daki askeri varlığı aylık 4 milyar dolara mâl oluyor. ABD, Afganistan’da savaş için harcadığı parayı barışçıl amaçlarla kullansaydı hangi projeler gerçekleştirilebilirdi?
Sputnik, hazırladığı infografik, bu soruya cevap veriyor.
Dünyada en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de halihazırda 3 milyon 649 bin Suriyeli bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ağustos ayında uluslararası medya temsilcileriyle paylaştığı bilgiye göre şimdiye kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 347 bin.
Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı Su-35 uçaklarının F-35’lerin verilmemesi hâlinde alternatif olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.
Kırgızistan'da evli kadınlar, evden 'eleçeklerini' takmadan çıkamazlardı. Öyle ki, sokakta yalnızca 'takiya' ile görülmeleri dahi ayıplama sebebiydi.
Suriye resmi devlet ajansı SANA, ordunun Türkiye'nin gözlem noktalarından birinin yer aldığı Morek'in kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
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