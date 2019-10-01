İnşası devam etmekte olan boru hattı projesi kapsamında şimdiye dek boruların yüzde 80'i döşenmiş durumda. Kuzey Akım-2 boru hattının inşaat sürecine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Kuzey Akım-2, Rusya'da çıkarılan doğalgazı Baltık Denizi altından Avrupa'ya taşıyacak olan boru hattı projesi.
İnşası devam etmekte olan boru hattı projesi kapsamında şimdiye dek boruların yüzde 80'i döşenmiş durumda. Kuzey Akım-2 boru hattının inşaat sürecine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco rafinerilerine İHA'larla yapılan saldırılar, Amerikan Patriot füze savunma sistemini kullanan Suudi Arabistan'ın hava savunma zaaflarını ortaya çıkardı.
Rusya Birleşik Uçak Şirketi çatısı altında faaliyet gösteren Beriyev Uçak Şirketi tarafından üretilen Be-200 amfibi uçağı, yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma gibi maksatlar için geliştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin adil olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze varken, benim elimde olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum" dedi.
Sovyet döneminin vazgeçilmez sembollerinden birisi olan; gösterişsiz ve her evde bulunabilen tırtıklı cam bardakların tarihi, 11 Eylül 1943 tarihine kadar dayanıyor.
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