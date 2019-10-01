Kuzey Akım-2

Rusya Birleşik Uçak Şirketi çatısı altında faaliyet gösteren Beriyev Uçak Şirketi tarafından üretilen Be-200 amfibi uçağı, yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma gibi maksatlar için geliştirildi.