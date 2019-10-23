Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'nin kuzeyinde son durum

Mutabakat, iki ülkenin Suriye politikası ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli maddeler içeriyor.
Söz konusu mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, 150 saat içerisinde Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verildi. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinliğinde Türk Rus devriyeleri başlayacaktır.
Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı.
Suriye'nin kuzeyindeki son durum Sputnik'in hazırladığı haritada.
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