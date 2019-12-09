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    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T

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    Mi-38T askeri nakliye helikopteri, Mi-38 tipi sivil helikopter model alınarak nakliye ve havadan indirme operasyonları için geliştirildi.

    Helikopter, yük ya da yolcu taşımak için, arama-kurtarma çalışmalarında ya da havadayken hastane olarak da kullanılabilir. Teknik özelliklerine dair ayrıntılı bilgi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

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    Etiketler:
    Helikopter, Mi-38T
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