Askeri nakliye helikopteri Mi-38T

Helikopter, yük ya da yolcu taşımak için, arama-kurtarma çalışmalarında ya da havadayken hastane olarak da kullanılabilir. Teknik özelliklerine dair ayrıntılı bilgi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Mi-38T askeri nakliye helikopteri, Mi-38 tipi sivil helikopter model alınarak nakliye ve havadan indirme operasyonları için geliştirildi.
Helikopter, yük ya da yolcu taşımak için, arama-kurtarma çalışmalarında ya da havadayken hastane olarak da kullanılabilir. Teknik özelliklerine dair ayrıntılı bilgi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Sputnik, insanlığın bir felaketin eşiğine geldiği, füze saldırısı uyarı sistemlerinin doğru çalışmadığı en çarpıcı olayları derledi.
2019’da, Rus silah üreticisi Mikhail Kalaşnikov'un doğumunun 100. yıldönümü kutlanıyor, onun efsanevi icadı Kalaşnikov tüfeği ise 72 yaşında.
Kuzey'de yaşayan yerliler için avlanmak ve balık tutmak masraflı bir hobi olmaktan çok, ailelerini hayatta tutabilmelerinin tek yolu. Sputnik, Rusya'nın Uzak Kuzey bölgesindeki Evenk, Çukçi ve Sami isimli yerli halklarının nasıl yaşadığı anlatıyor.
ABD'de; kanatlarla donatılan helikopterlerden, mikrosaniyelik bir frekansla yayılan elektromanyetik darbeyle İHA'ları devre dışı bırakabilen bir cihaza, sessiz denizaltıdan; teknik özellikleri gizli tutulan bombardıman uçağına kadar, çeşitli yeni silahlar geliştiriliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)