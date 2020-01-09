Türk Akım doğalgaz boru hattı

Türk Akım, Karadeniz'in dibinden geçen Rusya'dan ihracata yönelik yeni doğalgaz hattıdır. Hattın birinci kolu 'mavi yakıtı' Türk tüketicilerle, ikinci kolu ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile buluşturacak.