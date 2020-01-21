Putin'le Erdoğan'ın 2019 yılındaki görüşmeleri

Bu anlaşmaların varıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yüz yüze ve telefon görüşmelerine dair bilgi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya ve Türkiye, 2019'de hem ikili ilişkileriyle ilgili hem de Ortadoğu'daki sorunların çözümüne dair birçok önemli anlaşmaya vardı.
Bu anlaşmaların varıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yüz yüze ve telefon görüşmelerine dair bilgi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Türk Akım, Karadeniz'in dibinden geçen Rusya'dan ihracata yönelik yeni doğalgaz hattıdır. Hattın birinci kolu 'mavi yakıtı' Türk tüketicilerle, ikinci kolu ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile buluşturacak.
Sputnik, 2019 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri derledi.
Sputnik, 2019 dünya gündemine damga vuran olay ve gelişmeleri topladı.
Rus lider Putin vizesiz rejimden yararlanan Türk vatandaşlarının kapsamını genişletti, ABD'nin birbiri ardına gelen tehditlerine karşın Türkiye'ye NATO sistemine entegre edilemeyecek Rus yapımı S-400 savunma sisteminin sevkiyatı gerçekleştirildi, Putin ve Erdoğan Soçi'de Suriye'nin kuzeyine ilişkin tarihi bir mutabakat imzaladı.
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