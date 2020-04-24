Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?

Hong Kong Üniversitesi'nden uzmanlar gerçekleştirdiği araştırmada koronavirüsün farklı sıcaklıklarda ve farklı yüzeylerde yaşam süresine dair bilgiler edindi.
Araştırmanın sonuçları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Koronavirüs temas ve solunum yoluyla bulaşan bir virüs çeşididir. Bu nedenle hastalık, daha çok enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında saçılan damlacıklar ya da kendisiyle temas yoluyla bulaşır.
Hong Kong Üniversitesi'nden uzmanlar gerçekleştirdiği araştırmada koronavirüsün farklı sıcaklıklarda ve farklı yüzeylerde yaşam süresine dair bilgiler edindi.
Araştırmanın sonuçları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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