DŞK 1938 ağır makineli tüfek

Tüfeğin teknik özellikleri ve kullanım örnekleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
SSCB’de kara ve hava hedeflerini vurmak için tasarlanan büyük kalibreli ağır makineli tüfek DŞK 1938, piyade ve hava savunma birlikleri yanı sıra zırhlı araçlar, tanklar, kundağı motorlu topçu sistemi, zırhlı trenler ve küçük gemilerde kullanılıyordu.
Tüfeğin teknik özellikleri ve kullanım örnekleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Koronavirüs salgını devam ederken, halk arasında bağışıklık güçlendirici belli başlı doğal çözümler gündeme geldi. Her ülkede olduğu gibi, Rusya’da da halk virüse karşı kendi yöntemlerini kullanıyor.
Koronavirüs temas ve solunum yoluyla bulaşan bir virüs çeşididir. Bu nedenle hastalık, daha çok enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında saçılan damlacıklar ya da kendisiyle temas yoluyla bulaşır.
Sovyetler Birliği, ölümcül salgınlar söz konusu olduğunda tedbiri hiçbir şekilde elden bırakmıyordu. Sadece doktorlar değil, polis, ordu, donanma ve hatta istihbarat servisi KGB dahi salgınla mücadele için harekete geçiriliyordu.
'Retivıy' korveti, proje 20380 kapsamında geliştirilen en yeni Rus korvet olma özelliği taşıyor. Bu projeye ait gemilerin Rus donanmasının yakın deniz bölgesindeki bel kemiğini oluşturması planlanıyor.
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