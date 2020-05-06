BM-13 Katyuşa çok namlulu roketatar sistemi

BM-13 Katyuşa çok namlulu roketatar sisteminin teknik özellikleri ve savaşta kullanma örnekleri, Sputnik’in infografiğinde.
İlk Sovyet yapımı çok namlulu roketatar sistemlerinin arasında en bilineni BM-13 Katyuşa sistemi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu tarafından aktif olarak kullanıldı.
BM-13 Katyuşa çok namlulu roketatar sisteminin teknik özellikleri ve savaşta kullanma örnekleri, Sputnik’in infografiğinde.
SSCB’de kara ve hava hedeflerini vurmak için tasarlanan büyük kalibreli ağır makineli tüfek DŞK 1938, piyade ve hava savunma birlikleri yanı sıra zırhlı araçlar, tanklar, kundağı motorlu topçu sistemi, zırhlı trenler ve küçük gemilerde kullanılıyordu.
Koronavirüs salgını devam ederken, halk arasında bağışıklık güçlendirici belli başlı doğal çözümler gündeme geldi. Her ülkede olduğu gibi, Rusya’da da halk virüse karşı kendi yöntemlerini kullanıyor.
Koronavirüs temas ve solunum yoluyla bulaşan bir virüs çeşididir. Bu nedenle hastalık, daha çok enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında saçılan damlacıklar ya da kendisiyle temas yoluyla bulaşır.
Sovyetler Birliği, ölümcül salgınlar söz konusu olduğunda tedbiri hiçbir şekilde elden bırakmıyordu. Sadece doktorlar değil, polis, ordu, donanma ve hatta istihbarat servisi KGB dahi salgınla mücadele için harekete geçiriliyordu.
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