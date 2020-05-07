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https://tr.sputniknews.com/infografik/202005071041984250-gaz-64gaz-67-ivan-Willys-hafif-cok-amacli-otomobil/
GAZ-64/GAZ-67 İvan-Willys hafif çok amaçlı otomobil, ilk Sovyet yapımı jip olarak tasarlandı. Basitleştirilmiş gövdeye sahip dört çekişli askeri otomobil Gaz-64/67, 51 gün gibi rekor sürede geliştirildi. Aracın teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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