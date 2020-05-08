Topun teknik özellikleri ve kullanım örnekleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Çekilebilen hafif 45 mm tanksavar top 53-K, 1943 yılınnın ikinci yarısından itibaren piyade güçlerinin, hafif zırhlı hedeflerin ve koruganların imha edilmesi için Kızıl Ordu'da kullanılıyordu.
Topun teknik özellikleri ve kullanım örnekleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Büyük Vatan Savaşı’nın 75. yıldönümünde Sputnik, Sovyetler Birliği’nin en iyi dalış uçağının savaş pilotu olan, daha sonra da Sovyet istihbaratı saflarında boy gösteren genç bir kadının hikayesini paylaşıyor.
GAZ-64/GAZ-67 İvan-Willys hafif çok amaçlı otomobil, ilk Sovyet yapımı jip olarak tasarlandı.
İlk Sovyet yapımı çok namlulu roketatar sistemlerinin arasında en bilineni BM-13 Katyuşa sistemi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu tarafından aktif olarak kullanıldı.
SSCB’de kara ve hava hedeflerini vurmak için tasarlanan büyük kalibreli ağır makineli tüfek DŞK 1938, piyade ve hava savunma birlikleri yanı sıra zırhlı araçlar, tanklar, kundağı motorlu topçu sistemi, zırhlı trenler ve küçük gemilerde kullanılıyordu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)