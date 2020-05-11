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Tüm zamanların en çok üretilen uçağı. 2. Dünya Savaşı sırasında, 1941-1945 yılları arasında Kızıl Ordu’nun savaştığı tüm cephelerde ve deniz dahil tüm meydan muharebelerinde yer aldı. İlyuşin İl-2 saldırı uçağı'nın teknik özellikleri ve kullanım örnekleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
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