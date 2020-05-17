'Bumerang' Muharebe platformu

Bumerang platformu'nun teknik özellikleri ve kullanım örnekleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Bumerang, Rusya Savunma Bakanlığı’nın talimatıyla geliştirilen en yeni Rus savaş platformudur. Ayırt edici özeliği, Boomerang bazında çeşitli ekipman ve silahlarla donatılmış zırhlı araçların geliştirilebilmesidir.
Bumerang platformu'nun teknik özellikleri ve kullanım örnekleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Tüm zamanların en çok üretilen uçağı. 2. Dünya Savaşı sırasında, 1941-1945 yılları arasında Kızıl Ordu’nun savaştığı tüm cephelerde ve deniz dahil tüm meydan muharebelerinde yer aldı.
Sovyet Birliği’nde 1940 yılında üretilmeye başlanan Şpagin makineli tabancası PPŞ-41, 2. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordunun kullandığı bireysel otomatik silahın en yaygın örneği olarak biliniyor.
Çekilebilen hafif 45 mm tanksavar top 53-K, 1943 yılınnın ikinci yarısından itibaren piyade güçlerinin, hafif zırhlı hedeflerin ve koruganların imha edilmesi için Kızıl Ordu'da kullanılıyordu.
Büyük Vatan Savaşı’nın 75. yıldönümünde Sputnik, Sovyetler Birliği’nin en iyi dalış uçağının savaş pilotu olan, daha sonra da Sovyet istihbaratı saflarında boy gösteren genç bir kadının hikayesini paylaşıyor.
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