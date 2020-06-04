AKINCI Taarruzi İHA

AKINCI'nın teknik kabiliyetleri ile özelliklerine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
AKINCI, Türkiye'nin ilk milli üretim taarruz insansız hava aracı olma özelliği taşıyor. İHA, taşıdığı uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilecek. 2020 içinde testlerin tamamlanarak sistemin ülkenin hizmetine sunulması hedefleniyor.
AKINCI'nın teknik kabiliyetleri ile özelliklerine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıldönümü vesilesiyle; Sputnik, Türk-Rus ilişkilerindeki ilk adımları anlatıyor.
Türkiye 13 milyona yaklaşan genç nüfusuyla Belçika'dan Yunanistan'a, İsveç'ten Macaristan'a AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Bumerang, Rusya Savunma Bakanlığı’nın talimatıyla geliştirilen en yeni Rus savaş platformudur. Ayırt edici özeliği, Boomerang bazında çeşitli ekipman ve silahlarla donatılmış zırhlı araçların geliştirilebilmesidir.
Tüm zamanların en çok üretilen uçağı. 2. Dünya Savaşı sırasında, 1941-1945 yılları arasında Kızıl Ordu’nun savaştığı tüm cephelerde ve deniz dahil tüm meydan muharebelerinde yer aldı.
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