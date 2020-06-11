Koronavirüs hakkında 7 efsane

Bazıları bu virüsün taşıyıcıları sivri sineklerin olduğunu düşünüyor, bazıları ise alkollü içkilerin hastalıktan koruyabileceğine inanıyor. Koronavirüs hakkındaki en yaygın 7 efsane, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Kovid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüsün henüz yeterince incelenmemesi, çok sayıda gerçeği yansıtmayan iddia ve varsayıma yol açıyor.
Bazıları bu virüsün taşıyıcıları sivri sineklerin olduğunu düşünüyor, bazıları ise alkollü içkilerin hastalıktan koruyabileceğine inanıyor. Koronavirüs hakkındaki en yaygın 7 efsane, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
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