Sputnik, Amiral Kasatonov fırkateyninin teknik özelliklerini bir infografikte topladı.
Proje 22350 kapsamındaki seri üretimli ilk gemi olan Amiral Kasatonov fırkateyni, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.
Sputnik, Amiral Kasatonov fırkateyninin teknik özelliklerini bir infografikte topladı.
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