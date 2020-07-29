Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'

Sputnik, yapılan 'Rossiya' buzkıran gemisinin teknik özelliklerini bir infografikte topladı.
Daha önce Sputnik muhabirleri, Rossiya buzkıran gemisinin inşa edildiği yer olan Zvezda tersanesini ziyaret ederek röportaj yaptı.
Rusya'nın Uzak Doğusu'ndaki 'Zvezda' tersanesinde 'Lider' projesi kapsamında 'Rossiya' adlı nükleer buzkıranın yapımına başlandı. Gemi, dünya gemi yapım tarihindeki en güçlü nükleer buzkıran olacak.
Sputnik, yapılan 'Rossiya' buzkıran gemisinin teknik özelliklerini bir infografikte topladı.
Daha önce Sputnik muhabirleri, Rossiya buzkıran gemisinin inşa edildiği yer olan Zvezda tersanesini ziyaret ederek röportaj yaptı.
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