Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'

Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar Kovid-19 hastalığına karşı aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ilaçlarda olduğu gibi aşı üretiminde de çok büyük kısıtlamalar ve yakın takip eşliğinde araştırmaların yürütülmesi gerekiyor.