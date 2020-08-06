Arap dünyasının ilk nükleer güç santrali Baraka

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https://tr.sputniknews.com/infografik/202008061042600958-arap-dunyasinin-ilk-nukleer-guc-santrali-baraka/
Dünyanın yedinci büyük petrol yataklarına sahip ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Baraka Nükleer Enerji Santrali'nin ilk reaktörü faaliyete geçti.
Ülkenin kuzeybatısındaki sahil şeridinde inşa edilen enerji santrali, bir Arap ülkesinde işlemeye başlayan ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor. Toplam dört reaktörden oluşan santralin tamamen barışçıl amaçlara hizmet edeceği belirtildi. Arap dünyasının ilk nükleer güç santralinin yapımına dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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