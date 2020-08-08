2019 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
2019 yılında Rusya'nın Türkiye'den ithalatı önemli ölçüde arttı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 2 büyüdü.
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Dünyanın yedinci büyük petrol yataklarına sahip ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Baraka Nükleer Enerji Santrali'nin ilk reaktörü faaliyete geçti.
Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki 'Zvezda' tersanesinde 'Lider' projesi kapsamında 'Rossiya' adlı nükleer buzkıranın yapımına başlandı. Gemi, dünya gemi yapım tarihindeki en güçlü nükleer buzkıran olacak.
Proje 22350 kapsamındaki seri üretimli ilk gemi olan Amiral Kasatonov fırkateyni, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.
Hedasi (Büyük Rönesans) Barajı, Etiyopya topraklarındaki elektrik enerjisi üretimine yönelik en büyük modern proje olma özelliği taşıyor. Bu proje, Kahire ile Addis Ababa arasındaki ilişkilerde ciddi bir anlaşmazlığa yol açtı.
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