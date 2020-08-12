Sputnik V: Dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısı

Aşıyı geliştiren Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin Direktörü Aleksandr Gintsburg, yıl içinde aşının tüm ülkeye sağlanacağını kaydetti. Gintsburg’a göre, merkezin aşıyı üretmek için kullandığı yöntem İngiltere, Çin ve başka ülkeler tarafından da kullanılıyor.

Gintsburg, “Kullanılan teknoloji, ümitleri boşa çıkarmıyor. Bu teknoloji şu anda bildiğiniz gibi İngiltere, Çin ve başka ülkeler tarafından da kullanılıyor. Ancak bizim kullandığımız hali, bize ve en üst düzey uluslararası uzmanlara göre, en iyisi” dedi. Rusya'da geliştirilen iki vektörlü koronavirüs aşısının çalışma prensibine dair detaylı bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.