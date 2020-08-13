Türkiye vatandaşlarının 2019 yılında gitmeyi en çok tercih ettiği yerler

Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk üçte önceki yıllarda olduğu gibi yine Bulgaristan, Gürcistan ve Yunanistan bulunuyor. Almanya 2019'da dördüncülüğünü İran'a kaptırdı.

Türk turistlerin tercih ettiği ülkeler ve 2018 yılına göre yaşanan değişiklikler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.