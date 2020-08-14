Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi

2019 yılında Türkiye'ye 2018 yılındakine kıyasla yüzde 18 daha fazla Rus turist gitti. Rus vatandaşlarının en çok seyahat ettiği ülkelere dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rus turistlerin 2019'da tatil için en çok tercih ettiği ülkeler belirlendi. Russiatourism sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye geçen yıl da Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke oldu.
2019 yılında Türkiye'ye 2018 yılındakine kıyasla yüzde 18 daha fazla Rus turist gitti. Rus vatandaşlarının en çok seyahat ettiği ülkelere dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Türk vatandaşları açısından 2019'da en fazla rağbet gören dış turizm noktaları belli oldu.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dün tescil edildiği duyurulan koronavirüs aşısı Sputnik V'in ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını, ilk aşılardan risk grubunun yararlanacağını söyledi.
2019 yılında Rusya'nın Türkiye'den ithalatı önemli ölçüde arttı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 2 büyüdü.
Dünyanın yedinci büyük petrol yataklarına sahip ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Baraka Nükleer Enerji Santrali'nin ilk reaktörü faaliyete geçti.
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