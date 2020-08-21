Lübnan'ın kullanımına açılan Mersin Limanı'nın özellikleri

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını açıklamasının ardından gözler bu alana çevrildi.
Mersin Uluslararası Limanı ile patlamanın ardından inşasına başlanacak olan Beyrut Limanı arasındaki mesafenin 176 deniz mili olduğu belirtildi. Beyrut, Mersin'e karadan ise 601 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Mersin Limanı'nın teknik özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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