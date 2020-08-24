Türkiye ve Yunanistan’ın Akdeniz’deki deniz sınırları

Sputnik'in hazırladığı infografik, Doğu Akdeniz’de deniz sınırları ve hidrokarbon üretimi, Türkiye'nin pozisyonu ve deniz alanlarının sınırlandırılmasına dair uluslararası anlaşmalar ile ilgili bilgileri ayrıntılı şekilde gözler önüne seriyor.
Meis Adası, Yunanistan ile Türkiye arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesiyle ilgili anlaşmazlıkların odağı haline geldi.
Sputnik'in hazırladığı infografik, Doğu Akdeniz’de deniz sınırları ve hidrokarbon üretimi, Türkiye'nin pozisyonu ve deniz alanlarının sınırlandırılmasına dair uluslararası anlaşmalar ile ilgili bilgileri ayrıntılı şekilde gözler önüne seriyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını açıklamasının ardından gözler bu alana çevrildi.
Rus turistlerin 2019'da tatil için en çok tercih ettiği ülkeler belirlendi. Russiatourism sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye geçen yıl da Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke oldu.
Türk vatandaşları açısından 2019'da en fazla rağbet gören dış turizm noktaları belli oldu.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dün tescil edildiği duyurulan koronavirüs aşısı Sputnik V'in ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını, ilk aşılardan risk grubunun yararlanacağını söyledi.
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