Türkiye ile Venezüella arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler

Çok sayıda üründe gümrük vergilerinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve ticari prosedürlerin kolaylaştırılacağını kaydeden Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, taraflar arasındaki ticaretin, ikili anlaşmalar ve uluslararası ticaret düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen kurallara uygun şekilde, 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Türkiye ile Venezüella arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin durumu, Sputnik'in hazırladığı infografikte.