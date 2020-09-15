BAE, Bahreyn ve İsrail: Barış mı, yoksa bölünme anlaşması mı?

Ortadoğu'da geniş yankı uyandıran anlaşmanın sonuçları ve bölge ülkelerinin tutumlarına dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
15 Eylül 2020 tarihinde Washington'daki Beyaz Saray'da İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili anlaşma imzalandı. Bundan böyle İsrail'in Mısır, Ürdün, BAE ve Bahreyn ile resmi uluslararası ilişkileri bulunuyor.
Ortadoğu'da geniş yankı uyandıran anlaşmanın sonuçları ve bölge ülkelerinin tutumlarına dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
2020 yılının ilk yarısında iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve Rusya'nın Türkiye'ye ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla azalma gösterirken Rusya'nın Türkiye'den ithalatı aynı seviyede kaldı
Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, 21 Ağustos'ta resmen yürürlüğe giren Türkiye-Venezüella Ticari Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal zeminini güçlendireceğini söyledi.
Rus silah üreticisi ‘Kalaşnikov’ şirketi, AK-12 otomatik tüfeğini komşu ülkelere ihraç etmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini duyurdu.
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