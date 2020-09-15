BAE, Bahreyn ve İsrail: Barış mı, yoksa bölünme anlaşması mı?

15 Eylül 2020 tarihinde Washington'daki Beyaz Saray'da İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili anlaşma imzalandı. Bundan böyle İsrail'in Mısır, Ürdün, BAE ve Bahreyn ile resmi uluslararası ilişkileri bulunuyor.