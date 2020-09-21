Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler

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Başkurtistan Cumhuriyeti Kasım 2020'de Türkiye'de resmi temsilciliğini açacak. Türk iş dünyası, Türkiye'den yatırımcıların katılımıyla bir sürü önemli projenin gerçekleştirildiği Başkurtistan'a yoğun ilgi gösteriyor. Başkurtistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin durumu, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
İstanbul ziyaretinin anahtar olayı Başkurtistan Cumhuriyeti Temsilciliği’nin açılışı olacak. Temsilciliğin, Başkurtistan’ın Türkiye’deki çıkarlarını ilerletme fırsatı olacağı kaydedildi.
Türkiye'den yatırımcıların katılımıyla bir sürü önemli projenin gerçekleştirildiği Başkurtistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin durumu, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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