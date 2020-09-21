Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler

35 yıl önce, 1985'te Sovyetler Birliği Stratejik Füze Kuvvetleri Topol mobil füze sistemi ile silahlandırıldı. Sistem Batı'da 'Sickle' diye adlandırıldı. O zamandan beri Rusya'nın sahip olduğu kıtalararası savaş başlıklarının neredeyse yarısı mobil füze sistemlerinde bulunuyor. ABD ise farklı bir yoldan ilerledi.